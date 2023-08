Accident de minibus dans le Lot-et-Garonne : le conducteur mis en examen

Le conducteur du minibus qui a subi un accident ayant causé la mort d'un adolescent de 12 ans a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires, dimanche 27 août, a annoncé le procureur de la République, Olivier Naboulet.



L'homme a interdiction de communiquer avec les victimes et leurs proches ou avec le personnel du centre de vacances. Il lui est aussi interdit de conduire un véhicule terrestre à moteur et d'exercer une activité d'animation ou encadrement avec des enfants, a précisé le procureur dans un communiqué.

Le chauffeur de 26 ans a été déféré devant le parquet d'Agen et placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue dimanche 27 août soir. Il a été assisté d'un avocat et a préféré garder le silence. Ce "chauffeur salarié" est "inconnu des services de justice, de gendarmerie et de police" selon le procureur. Il avait été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi après avoir été brièvement hospitalisé à Marmande.



Quatre adolescents en urgence absolue

D'après les analyses, le conducteur n'avait pas consommé d'alcool dans les heures précédent la conduite, ni de produits stupéfiants. L'accident s'est déroulé vendredi 25 août, près de Houeillès (Sud-Ouest). Le minibus est sorti de sa trajectoire, a traversé la voie opposée et a violemment percuté un parapet en béton avant de basculer dans un fossé.

Il transportait sept enfants de 10 à 14 ans qui séjournaient dans un centre de vacances et qui revenaient d'une activité aquatique. Un adolescent est mort et quatre sont toujours en urgence absolue à Bordeaux et à Toulouse. Deux ont déjà retrouvé leurs familles, a précisé Olivier Naboulet.