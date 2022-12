"Wargames" : quand des alliés s'affrontent dans des jeux de guerre pour bâtir les stratégies de demain

Les militaires ont enfilé leur treillis mais elle est loin la boue des tranchées du Donbass. Nous sommes à Paris, hôtel des Invalides, les apparats de l’imposante et sublime salle Turenne, c’est ici. Alors que s’affrontent 6 équipes : France, États-Unis, Allemagne, Italie, Belgique, Angleterre, on comprend comment peuvent se construire des stratégies.

Car plus aucune opération militaire n’est menée sans avoir été jouée sur une carte, simulée avec des petits soldats, avec un dé et avec des cartes. Le spécialiste français du jeu de guerre s’appelle Antoine Bourguillot.



"Il y a eu des sessions de jeu de guerre qui ont été organisées, avec des officiels de l'état-major ukrainien, par certaines grandes nations qui appuient l'Ukraine actuellement. Cela permet d'identifier les problèmes et les points bloquants. C'est-à-dire que d'un seul coup, en jouant une partie, on se rend compte que telle étape du plan n'est pas très adaptée, que tel endroit du terrain risque de poser problème, etc", explique-t-il au micro de RTL.

L'Ukraine mise sur les "wargames" pour ses stratégies

Ce choix, à la fin de l’été de la part des Ukrainiens, de mener deux contre-offensives conjointement dans la région de Kherson et dans la région d'Izioum-Kharki, c’est un pari stratégique. Ces batailles avaient été jouées avant dans les états-majors. L’état-major ukrainien a vu qu’il pouvait le faire et que les Russes seraient déstabilisés. Un choix gagnant de Kiev.

Les militaires préparent de vraies offensives avec de simples petits pions qu'on déplace sur une carte, ça fait partie de la préparation.

Le petit tournoi s'est joué avec le jeu Mémoire 44, un jeu qu’on trouve dans le commerce. Il se déroule lors de batailles historiques de l’été 1944, en France, lors de la Seconde Guerre mondiale. Les pions sont de couleurs différentes selon les équipes, sont de la taille d'un bataillon ou d'une compagnie et certains représentent les batteries d’artillerie. Et sur la carte, posée sur la table, il y a les reliefs du terrain. Le jeu ne semble pas plus compliqué que ça, dans le principe seulement.

Les pays alliés s'affrontent

La doublette française est composée du commandant Arnaud et du chef d’escadron Guillaume. Ce sont des élèves de l’école de guerre Terre. Ils complotent en préparant leurs manœuvres.



La France est opposée à une équipe allemande, celle du lieutenant-colonel Felix Lotzinn. Les arbitres sont les commandants Christophe et Thomas de l’école de guerre Terre. Ils aident à décrypter les stratégies, françaises d’un côté et allemande de l’autre. Ils utilisent les mêmes mots que sur le champ de bataille.

Le colonel Sébastien Chenebeau, directeur de l’école de guerre Terre, estime que si l’armée russe avait joué davantage son plan du 24 février 2022, d’attaquer sur autant de fronts, 10 à la fois, elle aurait identifié les difficultés.

Le hasard des dés, parfaite représentation de l'incertitude des champs de bataille

Cela fait 200 ans qu’on utilise les jeux de guerre pour former les généraux. C’est l’armée allemande, la Prusse, pour être précis, qui en est à l’origine. De nombreuses raisons justifient le fait de n'être pas passé aux jeux vidéo, pourtant plus "réalistes".



Les dés, dans ce type de jeu, des dés tout simples, permettent de créer du hasard et de l’incertitude. Un plan ne se déroule jamais comme prévu : tout d’un coup, pour une raison ou pour une autre, la poudre des fusils est mouillée, inutilisable. Tous les imprévus de la guerre – en langage militaire on appelle cela la friction – sont simulés par les dés et c’est alors au joueur – et au futur général sur le terrain – de montrer qu’il sait réajuster la manœuvre.

