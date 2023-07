VIDÉO - Une grue s'effondre en plein New York, six blessés

Les images sont impressionnantes. Ce mercredi 26 juillet, une grue en flammes s'est partiellement effondrée à New York, en plein Manhattan. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut observer une partie de la grue tomber et toucher un immeuble voisin. Selon les pompiers new-yorkais, qui ont communiqué auprès de CBS, le bâtiment était vide au moment des faits pour cause de travaux.

"Le grutier a vu que le feu avait commencé et a essayé de l'éteindre (...) Mais le feu a submergé cet opérateur et il a dû sortir de la grue", a indiqué lors d'un point presse le premier sous-commissaire des pompiers Joseph W. Pfeifer. "Le grutier a pu sortir et est en sécurité." Six personnes ont été légèrement blessées, dont deux pompiers, a rapporté le New York Times.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info