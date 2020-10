VIDÉO - Un couple d'octogénaires, séparé 7 mois à cause du coronavirus, se retrouve

Joseph et Eve, mariés depuis 60 ans, ont été séparés 215 jours à cause du coronavirus.

Cette histoire risque de faire vibrer votre corde sensible tant elle est touchante. Joseph et Eve Loreth, un couple d'Américains âgés de 80 ans et mariés depuis 60 ans, n'ont pas pu se voir pendant 215 jours, plus de sept mois. Le 15 octobre dernier, ils ont enfin pu se serrer dans les bras. Un moment très émouvant partagé en vidéo sur Facebook par leur maison de retraite, située à Brandon en Floride.

Joseph, en voyant son épouse, n'a pas pu s'empêcher de pleurer et de lui dire "tu m'as tellement manqué" et "je t'aime tant". Les mois passés ont été très éprouvants pour lui. Hospitalisé en mars et amputé d'une jambe, l'octogénaire a dû rester en rééducation plusieurs mois avant de rejoindre la maison de retraite Rosecastle de Delaney Creek, comme l'explique la Fox sur son site.

Eve n'a jamais pu lui rendre visite en raison de toutes les restrictions liées au coronavirus. Alors, comme le précise CBS, elle a décidé de le rejoindre directement à la maison de retraite en devenant elle-même résidente là-bas fin août. Mais les deux époux n'ont pas pu se revoir à ce moment-là. Ce n'est que le 15 octobre dernier qu'ont eu lieu les tant attendues retrouvailles.