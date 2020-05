et AFP

publié le 21/05/2020 à 15:42

C'est un chant de révolte qui a été diffusé depuis de nombreuses mosquées turques le 20 mai dans l'après-midi à Izmir en Turquie. Bella Ciao, l'hymne antifaciste italien revenu sur le devant de la scène avec la série Netflix La Casa de Papel a ainsi été diffusé à la place du traditionnel appel à la prière.

La division locale de Diyanet, l'Autorité turque des Affaires religieuses, a confirmé l'incident dans un communiqué diffusé mercredi soir sur son compte Twitter et annoncé avoir ouvert une enquête interne et déposé plainte auprès de la police. "Des inconnus ont saboté et illégalement piraté le système d'appel à la prière", précise l'Autorité turque des Affaires religieuses.

La séquence où entend Bella Ciao a largement été diffusée sur les réseaux sociaux. De son côté, le parquet d'Izmir a ouvert une enquête sur cet incident et aussi contre des usagers des réseaux sociaux soupçonnés de "dénigrement des valeurs religieuses" pour l'avoir applaudi, selon l'agence étatique Anadolu.

Turquie: la version turque de «Bella Ciao» chantée par Grup Yorum retentit partout à Izmir depuis les minarets des mosquées.

Le régime islamiste en PLS.pic.twitter.com/hafO0v4Kxa — Bahar Kimyongür (@Kimyongur) May 20, 2020

Turquie: «actions de sabotage» (expression utilisée par le mufti d’Izmir) dans les mosquées d’Izmir. Le chant italien de résistance «Bella Ciao» popularisé en Turquie par Grup Yorum retentit dans au moins 20 mosquées au même moment. Excellent !😄✊🏻pic.twitter.com/RX1QiRKMr9 — Bahar Kimyongür (@Kimyongur) May 20, 2020

Omer Celik, le porte-parole de l'AKP, le parti islamo-conservateur du président Recep Tayyip Erdogan, a "vigoureusement condamné" ce piratage, affirmant sur Twitter que "les auteurs de cet acte répugnant seront retrouvés". Les médias progouvernementaux ont également condamné ce piratage, le qualifiant de "scandale" et de "vile attaque contre les mosquées".