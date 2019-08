et Sophie Merle

publié le 23/08/2019 à 19:21

L'hymne italien Bella Ciao n'est pas près de tomber dans l'oubli. Cet été, la reprise entonnée par les artistes du moment comme Maitre Gims, Naestro, Vitaa, Dadju ou Slimane, est passée en boucle.

L'engouement pour cette chanson vient de la série à succès La casa de papel, où la mélodie était fredonnée par les personnages principaux. Depuis, elle refait largement surface et se retrouve sur toutes les lèvres.

"C'est quelque chose qui est très facilement mémorisable. Les enfants le chantent, tout le monde peut l'entonner, d'ailleurs pourquoi l'ont-ils tous repris ? Parce que c'est sûr qu'avec cette chanson ils vont faire un carton", explique le journaliste Francois-Olivier Nolorgues.

Pourtant au départ, il n'était pas question d'une chanson d'amour car Bella Ciao est le chant des partisans italiens, durant la Seconde Guerre mondiale, qui appellent à la résistance et à la tolérance. 75 ans plus tard on l'entend de nouveau en Italie. Il faut tendre l'oreille, cette fois ce sont les migrants qui la chantent sur le bateau Open Arms en arrivant sur l'île de Lampedusa.

Bella Ciao chant d'espoir pour les uns, musique à succès pour les autres, l'hymne italien accompagne donc toujours autant l'actualité.