publié le 15/04/2019 à 10:23

Les chercheurs parlent de catastrophe écologique. Nos oiseaux sont en danger, et certains tirent tant bien que mal la sonnette d'alarme. C'est le cas de l'aventurier Nicolas Vanier, qui publie "Donne-moi des ailes", et invité de RTL.



420 millions d'oiseaux ont disparu en Europe, soit "un tiers des effectifs européens", explique-t-il. Et le mouvement ne fait que s'empirer : il y a "une courbe annoncée exponentielle, qui fait dire à certains qu'on pourrait bientôt avoir un printemps silencieux", déplore l'aventurier. "Ce qui est dramatique, c'est que tout le monde s'en fout", s'inquiète Nicolas Vanier.

La disparition des oiseaux s'explique elle-même par la disparition des insectes, selon Nicolas Vanier. "À partir du moment où la nourriture des oiseaux a disparu, comment imaginer que les oiseaux survivent", s'interroge-t-il. Le réchauffement climatique, l'urbanisation et l'usage des pesticides font aussi partie des causes de cette disparition.