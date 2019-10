publié le 19/10/2019 à 10:29

Terrible accident mortel en Russie. Ce samedi 19 octobre, au moins 13 personnes ont été tuées après la rupture d'un barrage dans une mine d'or de la région de Krasnoïarsk en Sibérie, a annoncé le ministère russe des Situations d'urgence. Les sauveteurs déplorent également plusieurs blessés et au moins 14 hospitalisations d'ouvriers.

"Pour le moment, nous sommes informés de 13 morts", selon un communiqué du ministère, et plus de dix personnes sont portées disparues. Selon le ministère, plus de 270 personnes sont impliquées dans les opérations de recherches et sauvetage.

L'effondrement tôt samedi d'un barrage sur la rivière Seiba a provoqué l'inondation des installations où vivaient les ouvriers. Le gouverneur régional, Alexander Uss, a déclaré à la télévision russe qu'environ 80 personnes habitaient dans ces habitats temporaires. Une enquête criminelle a été ouverte pour violation des règles de sécurité.