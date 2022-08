VIDÉO - Russie : un robot-chien monté d'une arme présenté lors d'un salon de l'armement

En pleine guerre en Ukraine, Moscou poursuit ses innovations technologiques en matière d'armement. Lundi 15 août, des ingénieurs russes ont ainsi présenté un "chien-robot" lors d'un salon international de l'armement, organisé par le ministère de la Défense russe.

Une vidéo partagée en ligne par RIA Novosti montre un robot monté sur quatre pattes, portant un lance-roquette RPG-26, et probablement muni de caméras à l'avant, déambuler et se coucher entre deux stands de ce rendez-vous militaro-industriel se tenant dans la capitale russe, rapporte Newsweek.

Selon ses concepteurs, ce chien robotisé peut tout aussi bien être utilisé en temps de guerre, que dans des contextes plus "civils". Sur Telegram, l'agence de presse russe précise qu'il "s'agit d'un échantillon du système robotique M-81, capable d'effectuer des tirs ciblés et de transporter des armes". "Lorsqu'il est utilisé au combat, le chien robotique peut également être engagé dans la désignation de cibles, les patrouilles et la sécurité", indique-t-on.

Mais ce "RoboDog" pourrait également "être utilisé en cas d'urgence", pour repérer les environs, ou pour "livrer des médicaments". Pourquoi un chien ? Les développeurs utiliseraient ainsi le principe de la bionique, qui consiste à imiter les structures la mécanique et la dynamique caractéristiques du monde animal.

Poutine vante les armes russes

Le même jour, en ouverture de ce salon, où sont attendus environ 1.500 participants, Vladimir Poutine a vanté les armes de fabrication russe auprès de ses alliés étrangers, assurant qu'elles avaient fait leur preuve sur le champ de bataille, en pleine intervention militaire en Ukraine.

"Nous sommes prêts à proposer à nos alliés et partenaires les types d'armes les plus modernes, des armes d'infanterie aux engins blindés, en passant par l'artillerie, l'aviation de combat ou les drones", a déclaré le président russe. "Partout dans le monde, (ces armes) sont appréciées par les professionnels pour leur fiabilité, leur qualité et, surtout, pour leur haute efficacité. Elles ont quasiment toutes été employées à maintes reprises dans des conditions de combat réelles", a-t-il poursuivi.

