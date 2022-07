Vladimir Poutine a-t-il perdu la raison ?

Le sujet du jour. En 2012, Vladimir Poutine prend définitivement ses quartiers au Kremlin, après des législatives compliquées et frauduleuses. Grâce à une modification de la Constitution, le président russe peut rester au pouvoir jusqu'en 2036 avec désormais quatre mandats de six ans autorisés… Mais que veut réellement Vladimir Poutine ?



Pourquoi on en parle ? Cherche-t-il à reconstituer l’URSS ou l’empire – cette grande Russie qu’il évoque ? Cherche-t-il seulement à protéger ses intérêts ? Poutine est-il un nostalgique ou un fou ?



Analyse. "Je pense que Poutine, en tant que jeune homme qui a rêvé dès son plus jeune à servir dans les rangs du KGB, c'était quelqu'un qui a été élevé dans l'idée que la Russie devait récupérer la puissance et l'influence de l'Union soviétique. Je rappelle que le KGB, c'était quand même les yeux et les oreilles du parti, c'était une organisation beaucoup moins corrompue que l'appareil du parti, c'était une sorte de corporation tchékiste, qui se croyait être, je ne dis pas le sel de la terre mais le sel de l'Union soviétique, très certainement. Je pense que Poutine, rêvait d'une part de rendre à l'héritier du KGB son glamour et d'un autre côté, rendre à la Russie son rôle historique qui n'a jamais été plus important que pendant la période soviétique. Pour rendre ce glamour à la période soviétique il fallait gommer les crimes, car c'était quand même un régime d'essence criminelle. Tous les épisodes qui fâchent ont été plus ou moins gommés", explique Galia Ackerman, spécialiste du monde russe et post-soviétique.

"Jusqu'à aujourd'hui, si vous dîtes que l'armée russe est en guerre en Ukraine, vous risquez jusqu'à 10 à 15 ans de prison, donc les personnes sont otages d'une propagande absolument monstrueuse, nous l'avons vu depuis la découverte des exactions à côté de Kiev notamment Boutcha, Irpin et d'autres villes. En juin, le terrible acte terroriste commis par les Russes, c'est des missiles russes qui ont détruit un très grand centre commercial, deux jours, quand les gens faisaient leurs courses à Krementchouk. Donc bien entendu, 130 millions de personnes qui vivent encore aujourd'hui en Fédération de Russie ne peuvent pas connaître la guerre. S'ils regardent encore la télévision on leur dit que ce sont des Ukrainiens qui se sont servis de missiles russes (…) Nous sommes face à un régime psychopathe dont le dirigeant est psychopathe", ajoute Marie Mendras, politologue et professeure à Sciences Po, chercheure au CNRS et auteure du livre L’envers du pouvoir chez Odile Jacob.





