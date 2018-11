publié le 08/11/2018 à 18:45

L'histoire peut prêter à sourire, mais Emile Ratelband la prend très au sérieux. La justice d'Arnhem, au Pays-Bas, a reçu une demande plutôt insolite qu'on repris les médias néerlandais. En effet, l'homme de 69 ans souhaiterait que la justice modifie légalement sa date de naissance, et par la même occasion son âge. Et ce, pour une raison particulière : avoir plus de succès sur Tinder.





"Quand je suis sur Tinder avec mes 69 ans, personne ne me répond", explique Emile Ratelband à propos de son activité sur l'application de rencontres par géolocalisation. Mais il explique également qu'à 69 ans, il est limité pour plusieurs choses : "Si j'ai 49 ans, je peux acheter une nouvelle maison, conduire une autre voiture", rapporte le tabloïd britannique Mirror.

"J'ai fait un check-up récemment et il montre que biologiquement j'ai 45 ans", justifie le sexagénaire, qui demande donc à ce que sa date de naissance passe du 11 mars 1949 au 11 mars 1969. "Les transgenres peuvent maintenant changer de genre sur leur état civil, et dans le même esprit on pourrait faire quelque chose pour changer d'âge", argumente-t-il encore. Sans avoir reçu satisfaction pour le moment.