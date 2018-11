Ginette, 85 ans et 16 marathons de New York

publié le 03/11/2018 à 16:25

"Je ne me prépare pas du tout, parce que je cours tous les jours trois heures. Je suis préparée tout le temps", dit cette femme élancée, au débit de mitraillette, assise dans son bureau rempli de médailles de course. Cette femme, c'est Ginette Bedard, une nonagénaire, française de naissance, arrivée aux États-Unis il y a 40 ans. Dimanche 4 novembre, elle participera à son 16e marathon de New York.





"C'est une addiction, une habitude, et puis c'est tout", poursuit cette femme née à Metz. "J'ai bien le temps, je suis en retraite, mon mari n'est plus là. Quoi faire? Alors je cours. Ça passe le temps".

50.000 coureurs

Quelques 50.000 coureurs, venus du monde entier, se lancent devant des millions de spectateurs dans un parcours peu propice aux chronos retentissants, car valonné, passant par des sites emblématiques de la "Big Apple", comme Staten Island, Brooklyn et Central park.

Sur le plan sportif, le Kényan Geoffrey Kamworor, vainqueur l'an passé (en 2h10 et 53 secondes), fait figure de favoris. Il devra toutefois se méfier des Ethiopiens Tamirat Tola et Shura Kitata qui ont des records personnels sous les 2 h 05 min.



Dans l'épreuve dames, l'Américaine Shalana Flanagan devrait avoir du mal à rééditer son exploit de 2017 où, sous la pluie, elle avait offert aux Etats-Unis sa première victoire depuis quarante ans. "Depuis deux ans, je cours chaque marathon comme si c'était mon dernier, je suis en forme, mais je ne sais pas ce que je peux viser", a admis Flanagan.