VIDÉO - Milan : la Scala aspergée de peinture par des militants écologistes

Les militants écologistes font de nouveau parler d'eux. Cette fois-ci, ce n'est pas dans un musée que de la peinture a été renversée, mais sur la façade d'un bâtiment italien emblématique : la Scala de Milan. Cinq militants du mouvement écologiste Dernière génération (Ultima Generazione en italien) sont à l'origine du coup d'éclats. Les murs de l'entrée du fameux opéra de Milan ont été repeints en rose et bleu et des banderoles ont été déployées avant l'arrivée de la police.

Sur les banderoles, le message "Dernière Génération - non au gaz et non au charbon" était inscrit, indique Libération. "Nous avons décidé d'asperger la Scala avec de la peinture pour demander aux hommes et femmes politiques qui assisteront à la représentation de ce soir d'arrêter de faire la politique de l'autruche et d'intervenir pour sauver la population", peut-on lire dans un communiqué publié peu après par le mouvement.

Mais ce n'est pas par hasard si les militants ont choisi le mercredi 7 décembre pour réaliser leur action. Dans le même temps, la Scala de Milan accueillait pour son gala d'ouverture de la saison musicale l'opéra russe Boris Godounov composé par Modeste Moussorgski.

À l'extérieur de l'opéra, une manifestation s'est organisée pour s'opposer à cette programmation. À l'intérieur, des personnalités politiques de premier plan comme Giorgia Meloni ou Ursula Von der Leyen étaient présentes. Le mouvement écologiste avait parié sur cette exposition médiatique pour faire son happening.

