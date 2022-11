Après Van Gogh, Monet et Vermeer ou encore Goya, c'est au tour d'une œuvre d'Andy Warhol d'être pris pour cible par des militants écologistes. Ce mercredi 9 novembre, deux activistes pro-climat ont pénétré à la Galerie nationale d'Australie à Canberra, et ont dessiné des graffitis sur la célèbre oeuvre de Warhol intitulée Campbell's Soup. Réalisée entre 1961 et 1962, elle est l'un des symboles les plus reconnaissables du mouvement "pop art" américain.



Ensuite, les deux activistes se sont collées les mains sur la protection transparente qui recouvrait l'oeuvre. Le musée a assuré que le tableau n'avait pas été endommagé par ces dégradations. Cette action a été menée par le groupe appelé Stop Fossil Fuel Subsidies Australia qui a revendiqué les faits sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs semaines, les attaques envers de grands classiques de la peinture se sont multipliées. Ainsi, Les Tournesols de Van Gogh, Les Meules de Monet, et La Jeune Fille à la perle de Vermeer ont subi des sorts similaires courant le mois d'octobre.

