VIDÉO - Melania Trump scandalisée par une vidéo provocatrice du rappeur T.I.

publié le 17/10/2018 à 21:47

Quand Donald Trump n'est pas là... Melania danse. Du moins selon une vidéo controversée du rappeur T.I. qui montre, non pas la Première dame, mais un sosie dansant lascivement dans le Bureau ovale.



Mise en ligne vendredi sur Twitter, cette courte vidéo mettant en scène T.I., tandis que une strip-teaseuse grimée en Melania Trump effectue un strip-tease, a indigné l'entourage de la First Lady, qui a appelé au boycott de l'artiste de hip-hop. "Comment peut-on accepter ça?", s'offense dans un tweet le porte-parole de la Première Dame, qui a elle-même retweeté le message.

Le rappeur de Whatever you like pourrait profiter de cette polémique au sommet de l'Etat pour promouvoir son nouvel album Dime Trap, même si la séquence semble avant tout adressée à Kanye West. La veille de la diffusion de cette vidéo, T.I. avait déjà renié son rival et ancien collaborateur musical, affirmant avoir "honte d'avoir jamais été associé avec". Fervent supporter de Donald Trump, Kanye West venait justement d'être reçu par le président américain dans le Bureau ovale.