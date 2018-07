Le pape François chute et rate une marche en pleine messe

publié le 28/07/2016 à 14:30

Plus de peur que de mal pour le pape François en ce jeudi 28 juillet. Lors des Journées mondiales de la jeunesse, le souverain pontife est tombé lors d'une messe à Czestochowa en Pologne. Il s'est aussitôt relevé, aidé par prêtres qui l’accompagnaient. Il a ensuite poursuivi son chemin comme si de rien n'était, remontant vers l'autel devant le sanctuaire marial de Jasna Gora.



Devant quelques centaines de milliers de fidèles, le pape François est malgré tout apparu en pleine forme. Le pape était à Czestochowa pour prier devant une icône de la madone noire, attribuée à saint-Luc. Lors de la messe en plein air à l'occasion du 1050ème anniversaire du baptême de la Pologne, il en a profité pour prononcer une homélie sur les vertus de la Vierge Marie. Il a invité les croyants à "aller au-delà des torts et des blessures du passé et de créer la communion pour tous".