"Tout sera fait pour protéger nos églises et nos lieux de culte." Mardi 26 juillet, le président de la République François Hollande a appelé le pape François pour lui exprimer "le chagrin du peuple français" après l'attentat dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime), où un prêtre catholique a été égorgé par deux hommes.



François Hollande a exprimé "le chagrin du peuple français après l'odieux assassinat du père Jacques Hamel par deux terroristes dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray", soulignant que "lorsqu'un prêtre est attaqué, c'est toute la France qui est meurtrie".

Nous sommes particulièrement frappés parce que cette violence horrible est intervenue dans une église. Le pape François





Le Président a profité de cet entretien pour rappeler au Pape "le rôle de la France pour la défense des chrétiens d'Orient" et exprimé son souhait que "l'esprit de concorde l'emporte sur la haine". De son côté, le pape François s'est associé "à la douleur et à l'horreur" et "condamné de la manière la plus radicale" cette attaque. "Nous sommes particulièrement frappés parce que cette violence horrible est intervenue dans une église, un lieu sacré où s'annonce l'amour de Dieu, avec le meurtre barbare d'un prêtre et des fidèles touchés", a expliqué le Vatican dans un communiqué.

Le Pape, qui doit s'envoler mercredi pour la Pologne à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse de Cracovie, "a été informé et s'associe à la douleur et à l'horreur, condamne de la manière la plus radicale toute forme de haine et prie pour les personnes touchées", a ajouté le Saint-Siège.