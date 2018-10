publié le 01/10/2018 à 15:38

Le bilan ne cesse de s’alourdir après le passage du tsunami sur l'île indonésienne des Célèbes. Au moins 832 morts sont pour l'instant à déplorer, mais les autorités craignent plusieurs milliers de victimes. De récentes images aériennes viennent attester de la violence du raz-de-marée.



Fragilisé par le puissant tremblement de terre (7,5 sur l'échelle de Richter), les constructions de la ville de Palu n'ont pas résisté à la déferlante. Une centre commercial a ainsi vu ses clients pris au piège. Les vagues ont aussi ravagé les terres, les habitations, les hôpitaux des ponts ou encore les centres pénitentiaires.

Plus d'un millier de détenus ont en effet profité de la catastrophe pour s'évader des prisons de l'île. Rien qu'à Palu, une grande partie des 581 détenus ont pu franchir les murs anéantis par le séisme : "Peu après le tremblement de terre, l'eau est remontée à la surface dans la prison, provoquant la panique chez les prisonniers et les poussant à fuir", atteste un porte-parole du ministère de la Justice indonésien.

Piller pour survivre

Pour ceux qui restent incarcérés, de même que pour le reste de la population, le problème de la nourriture se pose désormais. Face à l'aide qui tarde à arriver, des pillages s'organisent dans les supermarchés de Palu, sous le regard des autorités démunis devant l'ampleur du chaos.



"On a demandé (aux distributeurs) Alfamart et Indomaret de laisser les gens prendre des marchandises. Il faut qu'ils enregistrent tout et nous paierons, ce ne sera pas du pillage", a annoncé le ministre de l'Intérieur, Tjahjo Kumolo. Une solution que les autorités, qui ont beaucoup de mal à acheminer l'aide humanitaire en raison des routes coupées, veulent provisoire.