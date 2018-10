L'astéroïde en forme de tête de mort de retour pour Halloween

publié le 31/10/2018 à 15:50

La Nasa l'avait surnommé "la grosse citrouille" lorsqu'il avait été observé pour la première fois. Mais c'est plutôt à une tête de mort que cet astéroïde fait penser. Un astéroïde qui intrigue beaucoup la communauté scientifique...



Observé pour la première fois en 2015 par le télescope Pan-Starrs 1 à Hawaï, cet astéroïde, de son vrai nom "2015 TB145", passait cette année-là au plus près de la Terre, le 31 octobre, à seulement 486.000 kilomètres (une distance peu dangereuse).

Et qu'on se rassure, inutile d'avoir peur de cet astéroïde cette année. Pour son retour dans le périmètre de la Terre, 2015 TB145 nous frôlera à une distance de 38 millions de kilomètres (alors que la Lune ne se situe "qu'à" 385.000 km). Même s'il arrive un peu tard pour la fête, le 11 novembre, son passage près de la Terre permettra aux scientifiques de continuer à étudier sa trajectoire.

Une ancienne comète ?

Bien qu'il n'y ait pas d'inquiétude à avoir, cet astéroïde fait l'objet de bien des intrigues. Vu sous un certain angle, ses cavités le font ressembler à un crâne humain éclairé à la lueur d'une bougie. Mesurant entre 625 et 700 mètres de diamètre, il ne réfléchit que très peu la lumière du Soleil. Des caractéristiques si particulières qui déstabilisent les scientifiques.



Une étude de 2017 suggère qu'en réalité, ce corps céleste ne serait pas un astéroïde mais... une comète morte (pour rester dans le thème d'Halloween) qui se serait éteinte après que son noyau a épuisé ses réserves. Voyageant autour du Soleil mais dans un plan incliné par rapport à la Terre, l'astéroïde tête de mort est destiné à nous recroiser. Le prochain rendez-vous est donné pour les fêtes d'Halloween de l'année 2088.



D'ici là, deux autres gros cailloux frôleront la Terre : 1999 AN10 le 7 août 2027, et Apophis, le 13 avril 2029.