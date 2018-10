publié le 31/10/2018 à 16:54

À l'occasion d'Halloween, les représentations de citrouilles sculptées et évidées se multiplient sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs d'Instagram débordent d'imagination pour réaliser des citrouilles terrifiantes, étranges ou mignonnes. Parfois, on tombe sur de véritables œuvres d'art. Si à l'origine, ce légume sculpté a pour simple but d'effrayer les passants et de recueillir des bonbons, aujourd'hui certains s'en servent pour exprimer leur sens artistique.



Cette tradition est pourtant assez récente. À l’origine, les enfants ne taillaient pas des citrouilles pour faire des visages maléfiques, mais des navets. Comme il n'était pas très pratique de s’amuser avec ce type de légume, au XIXème siècle, les Américains ont eu la bonne idée de privilégier les cucurbitacées, plus simples à creuser.

Aux États-Unis depuis 2014, et plus récemment en Europe, le mouvement "Citrouille turquoise", en anglais "Teal Pumpkin Project" a vu le jour pour signaler que des surprises non alimentaires sont aussi offertes, pour les enfants ne pouvant pas manger de bonbons pour des raisons d’allergies, d’intolérance, de diabète, de choix religieux ou autres.