VIDÉO - États-Unis : un habitant filme accidentellement un satellite russe

Cet Américain pensait filmer une météorite. Finalement, il s'avérerait que c'était quelque chose de très différent : un satellite russe militaire qui aurait échoué. Lancé en orbite, il se serait décomposé en entrant dans l'atmosphère terrestre.

Plusieurs habitants de l'État du Michigan avaient filmé et signalé à la Société américaine des météorites ce qu'ils ont aperçu dans le ciel le 19 octobre, ressemblant fortement à une boule de feu plongeant vers la terre. "C'était tellement lumineux et rapide, et beaucoup plus lent qu'une météorite", explique une témoin dans le New York Times.

La piste du satellite échoué est "certaine à 99%", selon Jonathan McDowell, un astronome de l'université d'Harvard. Les scientifiques jugent probable que l'engin ait totalement brûlé dans sa trajectoire vers la terre, et n'ai donc jamais frappé le sol.