Ariane : lancement réussi d'une fusée Vega avec plusieurs satellites à bord

Une fusée Vega, plus petit des lanceurs européens, a placé sur orbite dans la nuit de ce mardi 17 août cinq satellites, dont le deuxième de la constellation Pléiades Neo destinée à observer la Terre. La fusée avait quitté le sol à 22h47 (01h47 heure française) au Centre spatial guyanais de Kourou. Il s'agit du second lancement d'une fusée Vega depuis le début de l'année pour Arianespace, et le 19e depuis le premier vol du lanceur en 2012. "Plus que jamais, Vega s'impose comme un pilier de l'autonomie d'accès de l'Europe à l'espace", a commenté Stéphane Israël, PDG d'Arianespace, après ce nouveau succès.

Quelques dizaines de minutes après le décollage, le satellite Pléiades Neo 4 a été placé en orbite à 625 km d'altitude. Ce satellite optique de très haute résolution, pesant un peu moins d'une tonne, a été fabriqué par Airbus Defence and Space Intelligence qui l'exploitera. Cet équipement d'avant-garde est le deuxième des quatre satellites de la constellation Pléiades Neo, le premier est en orbite depuis le 28 avril. D'une précision inégalée, il devrait permettre une résolution de 30 cm pour une couverture globale de la Terre.

Trois des quatre cubesats sont destinés à l'Agence spatiale européenne pour des missions scientifiques, tel que les mesures de la météo spatiale ou encore l'observation des rayons X émis lors d'éruptions solaires. tandis que le quatrième est pour une startup française, Unseenlabs, spécialisée dans la surveillance du trafic maritime. Les prochains satellites de la série doivent être lancés par la future Vega C dès 2022.