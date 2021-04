publié le 18/04/2021 à 10:38

Ce sont les soldats d’une des unités les plus prestigieuses de l’armée française : les commandos montagne. Ce dimanche 14 février, dans un nouveau numéro d'Enquête exclusive, Bernard de la Villardière vous emmène au coeur de l’opération Barkhane, au Mali.

Huit ans de guerre au Sahel, 57 soldats français morts, 5.100 militaires français déployés dans cinq pays pour un coût d'à peu près un milliard par an. Les commandos montagne, eux, ont une résistance et une formation leur permettant des interventions de haute voltige. En alerte 24 heures sur 24, ces hommes sont prêts à affronter un ennemi quasi insaisissable dans le désert et qui n’a pas peur de mourir. Steve a accepté de nous présenter la tente qu'il partage avec son groupe, les Spartans.

Ces missions à haut risque laissent parfois des séquelles. Après six séjours au Mali, il a deux fois échappé à la mort. Père de trois enfants, ce commando parle du danger et du lien de fraternité qui le relie à son groupe. Enquête exclusive : Commandos montagne, au coeur de l'élite des missions impossibles, est à retrouver à partir de 23h10 dimanche 18 avril sur M6.