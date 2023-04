VIDÉO - Donald Trump inculpé : "Avec Sarkozy ça fait 10 ans qu’on est habitué à voir un Président au tribunal", raille Caverivière

Invités d'Amandine Bégot à l'occasion de la sortie mercredi 5 avril de son livre Pagny par Florent, Florent Pagny est resté pour la chronique de Philippe Caverivière. "On aime Florent à RTL (l’artiste et l’homme), et puis, on avait envie de se changer les idées : la rédaction de RTL a dit 'si on invitait un chanteur ?' et Amandine d’ajouter 'oui d’accord, mais un chanteur malade'. On aurait pu avoir Stromae mais on ne sait pas quoi qu’il a", lance l'humoriste.

Avec son autobiographie, le chanteur se confie sur ses "sept vies". "C’est un livre formidable, un pavé de 500 pages, tel un CRS, on a pris ce pavé en pleine tête, c’est un livre dans lequel on redécouvre le Florent Pagny qu’on aime, authentique", analyse Philippe Caverivière qui salue par ailleurs la "positivité" et "l'élégance" des personnes atteintes de cancer. "On sait que Florent va gagner son combat contre le cancer, vu qu’il a déjà réussi à battre un ennemi beaucoup plus coriace : la fiscalité française", poursuit-il.

L'humoriste enchaîne ensuite avec mot d'économie et la visite d'Emmanuel Macron en Chine avec 60 patrons pour relancer l’économie française en chute. "Il est parti avec 60 patrons ET Jean-Pierre Raffarin. Quand tu pars aux Bahamas, tu emmènes ta crème solaire et quand tu pars en Chine tu emmènes ton Raffarin", raille le chroniqueur. Philippe Caverivière termine avec l'inculpation de Donald Trump jugé pour avoir acheté le silence d'une actrice X en 2016. "Nous avec Sarkozy ça fait 10 ans qu’on est habitué à voir un Président au tribunal".

