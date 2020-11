VIDÉO - Coronavirus : un patient intubé joue du violon pour les soignants

publié le 19/11/2020 à 18:01

Hospitalisé en soins intensifs depuis plusieurs jours, Grover Wilhelmsen, 70 ans, ancien professeur de musique, a trouvé la force de s'asseoir sur son lit pour jouer un morceau de violon. Même intubé, il a tenu à remercier les soignants de l'hôpital McKay-Dee à Ogden (Utah aux États-Unis).

Le septuagénaire, ne pouvant pas parler puisqu'intubé, a fait la demande par écrit à son infirmière, explique CNN. Sa femme a ensuite apporté son instrument à l'hôpital, et il a pu en jouer quelques minutes.

"Ça m'a mis les larmes aux yeux. Pour tout le personnel, voir un patient intubé faire ça, c'était incroyable. Même malade, il a réussi à se dépasser. On pouvait voir à quel point ça comptait pour lui", a confié son infirmière Ciara Sase sur CNN.

> ICU COVID-19 Patient Plays Violin

Après ce moment de grâce, Grover Wilhelmsen a dû être placé sous sédation. Les soignants font tout pour l'en sortir le plus vite possible. Son épouse, Diana, 47 ans, qui a aussi eu le coronavirus, peut venir le voir mais uniquement à distance et au travers d'une vitre. Elle espère qu'il pourra rentrer chez lui pour Noël et lui jouer du violon.