VIDÉO - Coronavirus en Russie : un prêtre orthodoxe bénit Moscou depuis les airs

A 88 ans, il est l'une des figures incontournables de l’Église orthodoxe de Russie. Proche du patriarche Cyrille, comme du Kremlin, l'archimandrite Élie Nozdrine est considéré par certains comme "l'un des confesseurs les plus célèbres et les plus respectés de notre temps". C'est donc peu dire que son influence est grande parmi les Russes, à l'heure où la pandémie de coronavirus s'abat sur la "mère patrie".

Mardi 14 avril, le plus grand pays du monde recensait officiellement 21.102 cas de coronavirus et 170 morts. Mais les autorités craignent une flambée dans les prochains jours. Vladimir Poutine lui-même a reconnu lundi que le pic épidémique n'était pas atteint, et que l'évolution n'allait "pas dans la meilleure direction". "On a beaucoup de problèmes, il n'y a pas de quoi se vanter", a-t-il affirmé.

Avec ses 12 millions d'habitants, Moscou est l'épicentre de l'épidémie, comptant 13.000 malades, dont 6.000 sont hospitalisés. Une situation éprouvante pendant laquelle les Moscovites les plus fervents puisent du courage dans leur foi. Sauf que, crise sanitaire oblige, le gouvernement a recommandé aux églises de rester portes closes.

Une bénédiction diffusée sur Instagram

Alors, Élie Nozdrine a eu l'idée originale de bénir ses coreligionnaires depuis les airs, rapporte Le Point. L'archimandrite a ainsi pris place à bord d'un jet affrété par les autorités et de survoler la capitale et Saint-Pétersbourg. Depuis son siège, le prêtre brandit son crucifix doré en lisant des textes sacrés près du hublot. Des images de ce rituel quelque peu iconoclaste ont été diffusées sur le compte Instagram de l'ecclésiaste. Comme quoi spiritualité peut aussi rimer avec modernité.