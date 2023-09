VIDÉO - Brésil : quand un avion atterrit d'urgence à cause d'une épaisse fumée dans la cabine

Les passagers de ce vol au Brésil n'oublieront pas de sitôt cette expérience. Une épaisse fumée a envahi un Boeing 737 de la compagnie brésilienne Gol, quelques instants après le décollage de l'aéroport Santos-Dumont de Rio de Janeiro. Le pilote a rapidement décidé de faire demi-tour, comme l'a repéré Le Parisien. Les faits se sont produits samedi 2 septembre, alors que le vol se dirigeait vers Sao Paulo. "L’avion GOL Boeing 737-7BX (PR-VBW) a développé de la fumée dans la cabine à environ 5.000 pieds (1.500 mètres) lors du décollage de la piste", a écrit sur le réseau social X le site spécialisé FL 360 aero.

Une vidéo, filmée par des passagers, montre une partie du déroulé de l'événement. On peut voir un homme et une femme mettre des vêtements sur leur bouche et leur nez, alors qu'une épaisse fumée, apparemment de couleur blanche, envahit la cabine. Des membres du personnel navigant apparaissent alors dans le couloir pour aider les passagers.

L'avion est ensuite filmé en train d'atterrir, avant que le personnel de bord ne vienne donner de l'eau aux premiers rangs. La séquence se termine sur le tarmac de l'aéroport de Rio, sous le soleil.

Les passagers sains et saufs

Les 102 passagers ont débarqué dans le calme, sains et saufs. Quatre personnes ont été accompagnées au centre médical de l'aéroport avant d'être rapidement autorisées à repartir, précise le quotidien argentin La Nacion, citant un communiqué de la compagnie aérienne Gol. Les passagers ont finalement tous été transférés sur d'autres vols.

L'origine précise de l'incident n'est pas connue pour le moment. La fumée pourrait en tout cas provenir de "vapeurs de fluide hydraulique pénétrant dans l’habitacle par le système de ventilation", précise La Nacion. Une enquête va être menée.