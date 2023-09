Voyage en avion : une "zone sans enfant" introduite par une compagnie aérienne néerlandaise

Déjà proposée sur certaines compagnies aériennes asiatiques comme Malaysia Airlines ou AirAsia, la "zone sans enfant" va arriver pour la première fois sur une compagnie néerlandaise. En effet, Corendon Airlines va mettre en place cette mesure dans ses Airbus A350, pour une ligne reliant Amsterdam et Curaçao.

Cette zone réservée aux adultes sera composée de neuf sièges XL, et de 93 sièges standards, sur un total de 432. Des panneaux et des rideaux délimiteront ce compartiment. Atilay Uslu, fondateur du groupe de voyages turco-néerlandais Corendon, a ainsi justifié dans un communiqué : "À bord de nos vols, nous nous efforçons toujours de répondre aux différents besoins de nos clients (...), nous essayons de plaire aux voyageurs qui recherchent une plus grande tranquillité d’esprit pendant leur vol."

Et d'ajouter : "Nous pensons également que cela peut avoir un effet positif sur les parents voyageant avec de jeunes enfants. Ils peuvent profiter du vol sans s’inquiéter si leurs enfants font plus de bruit". Cette initiative entrera en vigueur à partir de l'automne.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info