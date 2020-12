VIDÉO - Aux États-Unis, un professeur en larmes devant l'hommage de ses élèves

publié le 14/12/2020 à 16:11

Un hommage plein d'émotion qui a fait le tour de la planète en à peine quelques heures. À Orange, en Californie, comme presque partout ailleurs, la crise sanitaire a contraint les étudiants et les professeurs à suivre les cours en ligne, à travers des vidéoconférences. James G. Brown et ses élèves ne dérogent pas à la règle.

Enseignant depuis 49 ans, le professeur s'est forgé une certaine réputation à l'université Chapman. Son entourage le décrit comme quelqu'un de pédagogue et particulièrement attentionné : "Il nous demande toujours comment on va", témoigne une élève à la chaîne californienne ABC7 relayé par franceinfo, "pas seulement sur le plan scolaire, mais personnellement, moralement. Et c’est pour ça que pour le dernier cours, on a voulu le remercier", poursuit-elle.

Son dernier cours débute comme n'importe quel autre, à une exception près, les élèves n'allument pas leurs caméras. "Je ne vois personne avec sa caméra allumée. (…) Sérieusement, c'est à cause de moi que vos caméras sont éteintes ?", demande l'enseignant. D'un coup, une élève prend la parole, "nous voulions faire quelque chose". Tous les étudiants brandissent alors des pancartes et des affiches. "Thank you Mr. Brown", peut-on lire. Une phrase accompagnée de messages personnels dédiés au professeur. Profondément ému, James G. Brown, est contraint de se lever pour aller sécher ses larmes. Cette scène a été visionnée plus de 25 millions de fois sur TikTok, et a recueilli 8 millions de likes.

Teacher cries tears of joy when he gets a special surprise from his students



🎥: notsorry4drippin pic.twitter.com/9xiZoy1y3f — The Sun (@TheSun) December 14, 2020