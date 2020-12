À 99 ans, il reste bloqué toute une nuit sur son tracteur embourbé

publié le 12/12/2020 à 13:17

C'est le récit d'un petit miracle. À Ossun, dans les Hautes-Pyrénées, Adrien est resté bloqué dehors, sur son tracteur embourbé, pendant toute une nuit, en montagne. Pas de portable, impossible d'appeler les secours. Sa femme a donné l'alerte sans résultat avant le lendemain matin. Le plus incroyable c'est qu'Adrien estest âgé... de 99 ans.

"Ce soir-là, j'allais chercher des châtaignes et des champignons. Après quand j'ai voulu me retirer, le tracteur n'a pas cédé alors j'y ai passé la nuit. Le matin, on est venu me chercher et puis les gendarmes sont arrivés et on m'a amené à l'hôpital. Ils ont vu que j'étais en bonne santé et que ça allait, alors ils m'ont ramené ici", raconte le fringant nonagénaire.

À la question : "Avez-vous eu peur ?", Adrien répond au micro de RTL par la négative de façon catégorique : "Non, non je n'ai pas eu peur".