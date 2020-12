Pourquoi dit-on "jeu de mains, jeu de vilains" ?

publié le 13/12/2020 à 06:01

Voici trois réponses possibles, mais une seule est la bonne :



1) Au XVIIème siècle, le jeu de paume, l’ancêtre du tennis est à la mode en France, tant chez les aristocrates que dans le petit peuple. Mais quand les aristos y jouent avec des gants ou des petites raquettes, le vilain, lui, y joue à main nues !

2) C’est à l’actrice Arlety que l’on doit cette expression : sur un tournage, un acteur un peu trop téméraire a tenté de la prendre par la taille. Il a reçu un soufflet et cette réplique culte est passée à la postérité dans Hotel du Nord.

3) C’est le regretté Garcimore qui faisait rire la France entière en faisant disparaître sa petite souris dans ses mains sous les yeux éberlués de Denise Fabre en disant "cheu de mains cheu de filains".

La bonne réponse est évidemment la réponse 1 ! C’était très facile !

En 1598, on dénombre pas moins de 1.800 salles de jeu de paume, rien qu’à Paris, pour dire si le sport est populaire. Seulement voilà : le jeu de paume, joué à mains nues, c’était pour les vilains, car les "vilains", c’était le peuple... Si vous avez joué à la paume contre un mur dans la cour de récréation, ou si vous avez joué à la pelote basque, vous savez que ça fait mal.

Le jeu de paume, l'ancêtre du tennis

De leur côté, les aristocrates avaient les mains gantées, et les femmes, des petites raquettes, qui vont devenir plus grandes au fil du temps, et donner naissance au tennis.

D’ailleurs, le mot "tennis" vient du français "tenez", qui était le cri que l’on lançait à son adversaire au moment de servir pour le prévenir.

Autre apport du jeu de paume à la langue française, l’expression «"épater la galerie"... La galerie c’était évidemment la partie réservée aux spectateurs d’un ou des deux côtés de la salle. Quand un joueur réussissait un joli coup, il "épatait la galerie" qui ne manquait pas de l’applaudir.

C’est aussi au jeu de paume que l’on doit le système de décompte des points au tennis, 15, 30, 40, qui vous sera expliqué dans une prochaine question au saut du lit.