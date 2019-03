publié le 11/03/2019 à 16:55

Se retrouver dans la gueule d'une baleine, c'est l'expérience terrifiante qu'a vécu un plongeur au large de Port-Elizabeth, en Afrique du sud. Ce jour de février, Rainer Schimpf, 51 ans, filme un banc de sardines quand soudain, tout devient sombre autour de lui. Il ne voit plus rien et ressent une pression énorme autour des hanches. "J'ai tout de suite compris qu'une baleine m'avait attrapé", raconte-t-il à Sky News.



De peur de se retrouver emporté dans les profondeurs de l'océan indien, Rainer Schimpf prend une profonde inspiration et retient son souffle. Plongeur expérimenté, il parvient à garder son calme, se rappelant que les baleines ne mangent pas d'humains.

"Tu n'as pas vraiment le temps d'avoir peur, tu suis ton instinct", poursuit-il. Peu à peu, la pression autour de ses hanches se relâche. Le cétacé "a évidemment réalisé que je n'étais pas ce qu'il comptait manger, alors il m'a recraché", raconte-t-il. Un ami photographe, qui assistait, impuissant, à la scène, l'a immortalisée avec son appareil.

Miraculé, Rainer Schimpf regarde son aventure avec philosophie. "Quand tu es attrapé par quelque chose qui pèse 15 tonnes, tu te rends compte que tu es vraiment minuscule au milieu de l'océan."