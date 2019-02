publié le 21/02/2019 à 13:02

Depuis plus de vingt ans l’apnéiste Pierre-Robert de Latour, plonge aux côtés des orques, ces cétacés noirs et blancs si redoutés et méconnus. Il tisse avec eux une relation unique et est devenu un témoin privilégié de leur vie en milieu naturel.

Roi des océans ou baleine tueuse ? Pierre-Robert de Latour nous dévoile les secrets des majestueux orques.



à lire : Frère des orques, 20 ans de plongée avec les orques libres publié chez Glénat.



Frère des orques, 20 ans de plongée avec les orques libres