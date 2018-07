VIDÉO - Ce DJ suisse résume l'année 2016 en 2 minutes

publié le 28/12/2016 à 07:30

Manifestations, coups de théâtre, bouleversements : 2016 aura été une année pleine de surprises, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises. Pour la deuxième année consécutive, le DJ suisse Cyril Käpelli alias Cee-Roo a créé un montage tout en images et musique des événements qui ont marqué les douze derniers mois.



Dans cette rétrospective, on aperçoit des scènes qui se sont déroulées en France telles que les matchs du championnat d'Europe de football (Euro 2016). On note aussi la performance du chanteur Sting au Bataclan, le premier concert à avoir eu lieu dans cette salle après la terribles attentats du 13 novembre 2015.

La vidéo fait également la part belle aux hommes politiques français comme Nicolas Sarkozy ou encore Emmanuel Macron, en transe lors d'un grand meeting à Paris le 10 décembre.



Mouvements sociaux et matchs pleins d'émotion

Le musicien suisse rend aussi hommage aux célébrités qui ont quitté ce monde en 2016 : les plus grands matchs de boxe de Mohamed Ali, mort le 3 juin, les images d'archives de Fidel Castro, décédé le 25 novembre. Mais aussi les concerts des deux légendes Prince, décédé le 21 avril et David Bowie, décédé le 10 janvier.



2016 a également vu exploser de terribles tragédies comme les attentats dans plusieurs pays, la guerre en Syrie et les nombreuses catastrophes naturelles (incendies, inondations, tremblements de terre). Une année forte en revendications et en changements sociaux, aussi, avec l'émergence du mouvement Black Lives Matter ou encore le Brexit.



Cette rétrospective offre cependant quelques moments de réjouissances avec le sacre de Leonardo Dicaprio aux Oscars ou encore les explosions de joie lors des Jeux Olympiques. Des images choquantes, des images attendrissantes, des images qui ne nous laissent pas indifférents. Deux minutes d'émotion.