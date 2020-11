Victoire de Joe Biden : Quelle diplomatie américaine désormais ?

Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

07/11/2020

Le départ de Donald Trump de la Maison Blanche au profit de Joe Biden signe le retour du calme et de l'apaisement dans la diplomatie mondiale. Les diplomates du monde entier ne seront plus tributaires des humeurs de Trump et surtout suspendus à ses tweets, qui ont parfois mis fin à des années de discussion.

Joe Biden avait déclaré dès mercredi 4 novembre qu'il s'engageait à remettre les États-Unis dans les Accords de Paris, signés en 2016 mais dont Donald Trump était sorti en novembre 2019. Ce dernier les jugeait trop contraignants pour son économie.

Il y a aussi le sujet du nucléaire iranien : Donald Trump avait décidé de restaurer les sanctions économiques contre l'Iran, estimant que Téhéran ne jouait pas le jeu. Son administration était obsédée par cette quête de l'arme atomique dans ce pays.

Enfin, il y a l'OTAN que Donald Trump avait beaucoup critiquée pendant son mandat, et l'OMS dont Donald Trump a décidé de stopper le financement en pleine pandémie, alors même que les États-Unis en sont les premiers contributeurs. Les relations diplomatiques devraient au moins évoluer si ce n'est s'apaiser dans les prochains mois.