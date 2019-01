Journalistes de "Quotidien" arrêtés au Venezuela : la France "exige" leur libération

et AFP

publié le 31/01/2019 à 15:28

Pierre Caillet et Baptiste des Monstiers étaient en train de filmer le palais présidentiel vénézuélien lors de leur interpellation mardi 29 janvier. Depuis, "le contact" de ces deux journalistes de l'émission Quotidien, diffusée sur TMC, "a été perdu", selon le SNTP, principal syndicat de journalistes au Venezuela.



L'ambassade de France a rapidement pris en charge le dossier. "Nous exigeons leur libération et mettons tout en oeuvre pour l'obtenir dans les plus brefs délais", a déclaré ce jeudi 31 janvier la porte-parole du Quai d'Orsay, Agnès von der Mühll, lors d'un point de presse électronique. Des diplomates français sont "en contact avec les autorités vénézuéliennes" depuis leur arrestation, a-t-elle précisé.

Les deux journalistes du programme présenté par Yann Barthès s'étaient rendus sur place pour couvrir la crise qui agite actuellement le Venezuela. Ils ont été arrêtés avec leur producteur dans le pays, Rolando Rodriguez. Ce ne sont pas les seuls à avoir été interpellés par les autorités. Trois journalistes de l'agence espagnole Efe ont également été arrêtés, et deux confrères chiliens travaillant pour la chaîne de télévision TVN ont été expulsés vers leur pays d'origine.