TOURISME - Norvège, Suède, Finlande... Les Français de plus en plus séduits par les pays du Nord de l'Europe

TOURISME - Norvège, Suède, Finlande... Les Français de plus en plus séduits par les pays du Nord de l'Europe

Une nouvelle tendance pour les vacanciers français ? La Suède, la Norvège, la Finlande ou encore l'Islande sont désormais des destinations prisées par les touristes durant la période estivale. Par rapport à l'année dernière, le nombre de clients a connu une hausse entre 15 et 20%. Et le choix de la Scandinavie n'est pas un hasard.

"Moi, je ne suis pas très fan de la chaleur. On est en plein été. On s'est demandé 'pourquoi ne pas partir dans le nord de l'Europe' et la Norvège nous a paru être une destination attrayante", confie une vacancière avant son départ vers la Norvège. "On aime bien marcher et voir que de la nature", raconte une autre. Des destinations qui s'adressent à ceux qui ont envie d'éviter les bouchons sur les plages du sud de l'Europe.

Et la clientèle française est une cible privilégiée de ces pays du nord de l'Europe. Ces derniers ont mis en place une véritable stratégie pour convaincre les touristes de l'Hexagone. "Ils ont fait énormément d'efforts au niveau de la communication. Pendant toute l'année de la Covid-19, il y a toute une réflexion qui a été menée concernant l'écologie, le développement durable ou le tourisme responsable", pointe une professionnelle au micro de RTL.

Pourquoi le choix de la Scandinavie ?

"Les voyageurs ont commencé à chercher des destinations beaucoup plus sûres, pas trop lointaines tout en restant dans le respect de la nature", poursuit-elle. La Scandinavie a tout pour séduire. La simplicité d'accès de ces destinations est également un argument. Les vacanciers "n'ont pas besoin de visa. Une simple carte d'identité suffit. C'est à moins de quatre heures de vol", explique Scanditours, une agence de voyage spécialisée dans les pays nordiques.

Les pays du nord de l'Europe sont également devenus plus abordables. Les vols vers les capitales nordiques sont devenus 10 à 25% moins chers, selon le comparateur en ligne Liligo. Mais le coût sur place peut néanmoins s'avérer très élevé, par rapport au pays du sud de l'Europe.