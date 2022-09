États-Unis : l'Utah, entre Monument Valley et religion mormone

154. L'Utah, entre Monument Valley et Mormons

154. L'Utah, entre Monument Valley et Mormons

Direction l’ouest mythique, celui des westerns, et des parcs incroyables comme Bryce Canyon. Avec ses trois millions d'habitants, l'Utah fait partie des régions les moins peu peuplées du pays, même si Monument Valley, immortalisé par La Chevauchée fantastique avec John Wayne, et située à la frontière avec l'Arizona, constitue l'un des symboles américains les plus marquants.



L'Utah est aussi un État indissociable de l’histoire des Mormons. Le Livre de Mormon, sorte de Troisième Testament, instaure l’idée que le peuple américain est élu de Dieu. Après un passage dans l'Illinois, ils fondent au pied des Rocheuses, au bord du Grand lac salé, Salt Lake City, capitale actuelle de l'Utah est aussi le siège mondial de l’église mormone, qui compte 16 millions d'adeptes à travers le monde.

Parmi eux, Mitt Romney, l'une des figures politiques américaines de ces dernières années, dont la notoriété nait avec les Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002, avant de représenter le parti républicain, face à Barack Obama en 2012, lors de la présidentielle américaine. Depuis, Mitt Romney est devenu un fervent opposant à Donald Trump, n'hésitant pas à critique le comportement des Américains face à l'immigration ou le réchauffement climatique.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info