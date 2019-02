publié le 06/02/2019 à 12:05

C'est un accident rarissime en MLB, la ligue américaine de baseball. Une femme de 79 ans est décédée après avoir été percutée à la tête par une balle lors d'un match des Los Angeles Dodgers, le 29 août 2018. Le décès de Linda Goldbloom n'avait pas été rapporté jusqu'à la diffusion de l'émission "Outside the lines" sur ESPN, lundi 4 février.



Selon la chaîne sportive américaine, qui se réfère aux conclusions du médecin légiste, la septuagénaire a été atteinte par une balle de baseball sortie du terrain lors d'un match le 25 août entre les Dodgers et les San Diego Padres. La Californienne a succombé quatre jours plus tard d'une "hémorragie intracrânienne aiguë".

L'équipe de Los Angeles, qui n'avait pas commenté publiquement à l'époque, a réagi auprès d'ESPN dans un communiqué: "Nous sommes profondément attristés par cet accident tragique et le décès de Mme Goldbloom", précisant que "cette affaire a été réglée entre les Dodgers et la famille Goldbloom". On ignore qui était le joueur qui a frappé la balle fatale.

Deuxième décès en 48 ans

Linda Goldboom assistait à ce match avec son époux Erwin pour célébrer leurs 59 ans de mariage, selon ESPN. Des spectateurs de matches de baseball sont souvent blessés par des balles qui sortent des limites du terrain. En revanche, les décès sont rares. Le dernier datait de 1970, et s'était déjà produit au Dodger Stadium.