Les États-Unis fêtent les 100 ans de Jackie Robinson, légende du baseball

publié le 01/02/2019 à 07:49

Jackie Robinson est une légende, l'un des plus grands joueurs de baseball qui a marqué plusieurs générations d'Américains. À titre de comparaison, son numéro 42 est aussi célèbre aux États-Unis que le numéro 10 de Pelé ou Zidane dans le pays de football.



Même s'il n’a joué que 10 saisons au haut niveau, de 1947 à 1956, lorsque vous entrez dans le stade des Dodgers à Los Angeles, il y a une grande statue de Jackie Robinson à l’entrée. Une multitude d'enfants s'y font prendre en photo, admiratifs, alors que leurs parents, et même parfois les grands parents n’étaient pas nés au moment où ce joueur a bâti sa légende.

L'ironie de l'histoire est que Robinson n’a jamais joué à Los Angeles. À l’époque, les Dodgers étaient basés à Brooklyn, un quartier populaire de New York. L’équipe était moquée pour ses résultats médiocres, et grâce à lui elle est devenue une grande équipe, qui a gané le championnat en 1955 en battant enfin les rivaux des New York Yankees.

Après cette victoire historique, les propriétaires ont décidé d’abandonner le Brooklyn populaire et leurs supporters assez pauvres, pour déménager sur les hauteurs de Los Angeles, à près de 4.000 kilomètres de là.

Le premier joueur noir de l'histoire du baseball

En revanche, la légende de Jackie Robinson ne s'est pas seulement construite sur ses exploits sportifs. En 1947, il est devenu le premier joueur noir dans le championnat de baseball.



Né en Georgie, un état du Sud où existait encore la ségrégation, ses années de gloire étaient aussi celles du combat pour les droits civiques. C’est à dire qu'après Jesse Owens, quadruple champion olympique d’athlétisme à Berlin en 1936, et avant la boxeur Mohamed Ali, Jackie Robinson a été un symbole politique.



Ses supporters de Brooklyn étaient noirs, latinos, juifs, italiens, polonais, ou il venaient du Midwest ou du Sud. Ils étaient avant tout américains et admiraient son talent, son courage, sa grace, sa sympathie et ses appels à la non violence. A la fin des années 1940, il était même selon les sondages, l’homme le plus populaire du pays après la chanteur Bing Crosby.



Un homme noir admiré par les Blancs, dans l’Amérique de l’après guerre c’était assez stupéfiant. Il était plutôt à droite, mais s’est engagé avec Martin Luther King dans les années 1960. Il devenait alors une figure du combat pour l’égalité, non pas pour une minorité ethnique, mais pour rendre l’Amérique meilleure et plus grande.



Il est "une grande figure de l’histoire américaine" résumait hier le New York Times : "le jour où il a mis sa tenue des Brooklyn Dodgers le 15 avril 1947, les Etats Unis ont changé à jamais".