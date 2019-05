publié le 21/05/2019 à 08:10

Le président Donald Trump a tenu un meeting ce mardi 21 mai à Montoursville, en Pennsylvanie. Le chef d'État américain en fait plusieurs par mois. Un rythme qui va s’intensifier à partir de la mi-juin, lorsqu'il entrera officiellement en campagne.



Sur le fond, le président Trump martèle ses sujets qui l’ont fait élire ici en Pennsylvanie, un État clé qui lui a assuré la victoire. C’est ici que l’ancien vice-président démocrate Joe Biden a lancé sa campagne. Car c’est notamment sur cette terre de Pennsylvanie que se jouera la prochaine élection.

Mais concernant la forme, les meetings de Donald Trump sont toujours un spectacle, et ce dernier est probablement l’un des plus spectaculaires depuis son son entrée en politique. En plein air, autour du hangar d’un aérodrome local, grand ouvert sur les magnifiques montagnes boisées de l’autre côté de la rivière. Des milliers de spectateurs étaient rassemblés dehors sur le tarmac, guettant à l’horizon l’arrivée du président Trump.

Arrivée hollywoodienne

Une arrivée hollywoodienne, au soleil couchant, retransmise en direct sur Fox News.

Les hauts-parleurs diffusent les échanges entre la tour de contrôle et Air Force One.

Le chef d'État arrive, au loin. Chacun sort son téléphone pour immortaliser ce moment.



Air Force One se pose, salué par des milliers de casquettes rouges, le signe de reconnaissance des des électeurs de Trump, avec son slogan de campagne "Make America Great Again", rendre à l’Amérique sa grandeur. Ils agitent leurs casquettes. Le pilote vient positionner Air Force One juste derrière le podium où il va prononcer son discours. Un immense drapeau américain flotte au vent.



Puis le président descend de l’avion, sur la chanson d’arrivée de ses meeting. Pile au moment des dernières notes, il monte sur son podium, le visage illuminé par le coucher de soleil, et lance une casquette rouge dans la foule.

Des mises en scènes valorisantes pour sa campagne

Une mise en scène exceptionnelle digne d'un film à sa gloire. En décembre dernier, le président était sorti d'un grand décor de Noël confectionné pour l'occasion. Avant son élection, le chef d'État s'était posé sur des sites de meeting en Floride, à bord d’un hélicoptère siglé Trump, le tout au son de la musique du film Air Force One. Désormais, il vole dans le véritable Air Force One.



Ce spectacle a beaucoup plus au public, qui attendait parfois depuis 5 ou 6 heures. La queue pour passer les portiques de sécurité s’étalait sur au moins un kilomètre. Un monsieur qui en est à son neuvième meeting, a fait des heures de route, pris une chambre d'hôtel.

Quoi qu’on pense de Donald Trump, il a compris que la politique relève aussi du spectacle. Et il sait mieux que quiconque capter l’attention. C’est également pour cela qu’il est clairement favori pour la présidentielle l’an prochain.