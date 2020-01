Une famille survit plus d'un mois dans la jungle amazonienne

publié le 29/01/2020 à 05:00

Une Colombienne de 40 ans, et ses trois de 10, 12 et 14 ans, portés disparus depuis le 19 décembre dernier après s'être perdus dans la jungle amazonienne, ont été retrouvés sains et saufs après avoir passé 34 jours à marcher.

La famille était allée rendre visite à des proches près de la frontière Pérou-Colombie, comme le rapporte la BBC. La mère et ses trois enfants sont partis faire une promenade et ils ont perdu leurs repères en plein milieu de la forêt. Le père a signalé leur disparition quand il ne les a pas vu revenir à l'heure prévue.

Ils ont marché pendant 34 jours avant d'être retrouvés par des indigènes péruviens. La mère avait rationné l'eau pour que tout le monde puisse boire toutes les trente minutes au moins. Elle a réussi à nourrir ses enfants de baies et de fruits sauvages.

"Nous ne pouvions plus marcher"

Mais les enfants arrivaient à bout de force. Ils ont été retrouvés à temps. "Nous ne pouvions plus marcher", peut-on entendre la mère raconter, dans un reportage de la télévision colombienne Noticias Caracol. "Ça fait mal", se plaint aussi une petite fille qui a été immédiatement prise en charge par les secours.

Gravement déshydratés et souffrant de malnutrition, les quatre membres de la famille ont été hospitalisés et pourront rentrer chez eux après avoir repris des forces.

