Une application pour détecter la douleur des chats

Crédit : Paul Zinken / dpa Picture-Alliance via AFP

Une application japonaise détectant la douleur des chats pourrait, selon ses concepteurs, devenir une aide précieuse pour les propriétaires de félins comme pour les vétérinaires, notamment au Japon où le marché autour des chats se chiffre en milliards d'euros.



Nommée CPD pour "Cat Pain Detector", cette application gratuite utilise l'intelligence artificielle (IA) pour évaluer le niveau de douleur des chats à partir de leurs expressions faciales. Lancée en mai, elle est aujourd'hui utilisée par environ 43.000 personnes principalement au Japon, mais également "en Europe et en Amérique du Sud", précise à l'AFP Go Sakioka, le dirigeant de l'entreprise Carelogy, basée à Tokyo.

L'outil, similaire à d'autres applications existant dans le monde, a été développé par l'entreprise en collaboration avec la faculté des sciences de ressources biologiques de l'université Nihon. Ses développeurs ont d'abord rassemblé quelque 6.000 photos de chats pour étudier la position des oreilles, du museau, des moustaches et des paupières afin de déterminer les caractéristiques variables chez ces félins.



"Une précision de plus de 90%"

Cette analyse s'appuie sur une échelle des "grimaces" de chat élaborée par l'université de Montréal, à partir d'expressions faciales de chats souffrants et en bonne santé. La seconde phase a consisté à construire grâce à l'intelligence artificielle un modèle à partir de ces données.

"Aujourd'hui, CPD a une précision de plus de 90%", assure Go Sakioka, ajoutant que son entreprise espérait aller plus loin grâce à quelque "600.000 photos" prises par les utilisateurs de l'application, créée pour aider les propriétaires à mieux appréhender les changements comportementaux de leur chat.

