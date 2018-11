publié le 30/11/2018 à 22:33

"C'est la plus belle chose qui me soit arrivée". Susie Rabaca est aux anges. Atteinte de leucémie, cette mère de famille américaine, enceinte de jumeaux, a enfin trouvé un donneur de moelle osseuse compatible à 100%.



Désespérée, Susie Rabaca avait lancé un appel poignant sur la chaîne de télévision américaine ABC News le 22 novembre dernier. Peu après son intervention médiatique, les donneurs ont afflué sur le registre de Be The Match, un organisme spécialisé dans la transplantation de moelle osseuse.



Grâce aux 40.000 nouvelles inscriptions, cette Latino-caucasienne est parvenu à trouver un donneur totalement compatible, malgré ses origines. En effet, les donneurs métisses ne représentent que 3% du registre de Be The Match.

"Merci beaucoup. Vous me sauvez la vie. Vous êtes un ange, j'espère vous rencontrer un jour", a-t-elle déclarée en s'adressant au donneur anonyme. Mère de trois enfants, Susie Rabaca subira la greffe de moelle après la naissance de ses jumeaux.