Un YouTubeur de 22 ans retrouvé mort aux Pays-Bas

publié le 02/11/2020 à 18:14

Le jeune YouTubeur flamand Kastiop, de son vrai nom Kacper Przybylski, a été retrouvé mort le samedi 31 octobre aux Pays-Bas. La police néerlandaise est tombé sur son corps dans le canal Juliana à Stein dans le Limbourg néerlandais.

Âgé de 22 ans seulement, le vidéaste belge cumulait près de 330.000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Le jeudi 22 octobre, Kacper avait mystérieusement disparu du domicile de ses parents, à Hasselt en Belgique. Un appel à témoins avait alors été lancé : "Kacper mesure 1m88, et est de corpulence mince. Il a yeux bleus et les cheveux blonds et porte un bouc", était-il indiqué.

C'est finalement 9 jours plus tard et à 40 km de chez lui que Kastiop a été retrouvé. "Aucune indication d’ingérence de tiers dans sa mort n’a été trouvée", a déclaré Anja De Schutter, du parquet du Limbourg, au Soir. Ainsi, la piste de l'homicide est déjà écartée. Les enquêteurs néerlandais penchent plutôt pour la thèse du suicide ou de l'accident.