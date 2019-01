Un séisme de magnitude 6,7 secoue le Chili

et AFP

publié le 20/01/2019 à 04:29

Un séisme de magnitude 6,7 s'est produit samedi 19 janvier dans le centre-nord du Chili, a indiqué l'Institut américain de géophysique (USGS). Le Service hydrographique et océanographique chilien a néanmoins écarté le risque d'un tsunami. Aucune victime n'est à déplorer mais des éboulements de pierre ont eu lieu sur les routes nationales. Des milliers de foyers étaient privés d'électricité, ce qui illustre la puissance du séisme, a déclaré Ricardo Toro, un responsable du Service national des situations d'urgence.



Le séisme s'est produit à 1h32 GMT (5h32 heure de Paris) à une profondeur de 53 km et son épicentre a été localisé à 15 km au sud-ouest de la ville de Coquimbo, à quelque 460 km au nord de Santiago, selon l'USGS.

La secousse tellurique a été ressentie jusque dans la région de la capitale Santiago. Des scènes de panique ont été signalées dans la région côtière de Coquimbo, suite à "l'évacuation préventive" exigée par le Service national des situations d'urgence, mais cet ordre a été annulé quelques minutes après.

Cette région a vécu, en septembre 2015, un tsunami provoqué par un tremblement de terre d'une magnitude de 8,3 qui a fait une dizaine de morts. Le Chili est l'une des zones à la plus forte activité sismique du monde. D'une magnitude de 9,5, le séisme qui s'est produit en 1960 à Valvidia, à 850 km au sud de Santiago, a été le plus puissant jamais enregistré par rapport à la magnitude. De plus, le pays est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, un alignement de volcans qui rendent cette zone propice à une forte activité sismique.