publié le 28/10/2018 à 11:45

Les habitants de Redon, en Ille-et-Vilaine, décrivent "une explosion", "une énorme vibration". Et pour cause, l'épicentre de la secousse sismique qui a frappé samedi 27 octobre au soir la Bretagne et la Loire-Atlantique avait pour épicentre une zone se situant entre cette commune de 10.000 habitants et Pontchâteau (Loire-Atlantique).



Comme le rapporte Ouest France, c'est aux alentours de 22 heures que la terre a tremblé. Le réseau national de surveillance sismique a évalué la secousse à 3,6 sur l'échelle de Richter tandis que le centre Sismologique Euro-Méditerranéen l'évalue à 3,4 sur cette même échelle.

Le tremblement de terre a été ressenti principalement en Ille-et-Vilaine, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan. Anne témoigne auprès du quotidien régional : "Gros roulement et tremblement et puis boum. Réplique un quart d'heure après sur Rieux (Morbihan, ndlr)". "Une seconde secousse a en effet été enregistrée 17 minutes plus tard, de magnitude plus faible, estimée à 2,6 sur l’échelle de Richter", écrivent nos confrères.

Ces secousses n'ont pas provoqué de dégâts nécessitant l'intervention des pompiers.