Espagne : un sanctuaire d'exception datant du Paléolithique découvert

Cette découverte fera certainement date dans l'histoire de l'archéologie en Espagne. Des chercheurs ont levé le voile sur une grotte avec un décor paléolithique d'exception. Découvert en octobre dernier à l'Espluga de Francoli, dans le sud de la Catalogne, et annoncé le 8 février dernier, le sanctuaire abrite une centaine de gravures vieilles d'environ 15.000 ans.



Comme le rapporte Archeology News Network, relayé par Le Figaro, cette grotte est le plus ancien vestige d'art préhistorique à être mis au jour dans la région. Selon les archéologues, il s'agit d'une découverte "exceptionnelle" et "sans précédent". Moins de la moitié des gravures représentent des animaux, notamment des chevaux, des cerfs et des bœufs. D'autres sont des symboles ou des signes abstraits.

D'après les experts, ces représentations datent de la période du Magdalénien, la dernière phase du Paléolithique supérieur européen. Certaines peuvent toutefois être un peu plus anciennes, d'autres plus récentes (issues du Néolithique par exemple). Selon Josep Maria Vergès, le directeur de l'équipe de recherche, le sanctuaire aurait par ailleurs pu être encore plus important, car certaines gravures ont été effacées par les effets du temps et par l'activité humaine - avant d'être une zone protégée, la grotte était un lieu de rencontres de randonneurs qui, pour certains, ont touché les parois et dessiné des graffitis.

Si l'endroit est désormais jugé trop difficile d'accès, plusieurs numérisations en 3D ont été réalisées pour obtenir des images des gravures en haute résolution. Une vidéo partagée par l'IPHES, l'institut de paléontologie humaine de Catalogne, regroupe les plus belles œuvres.

