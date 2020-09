Archéologie : 14 nouveaux sarcophages découverts en Egypte

publié le 20/09/2020 à 21:12

Les autorités égyptiennes ont annoncé ce dimanche 20 septembre la découverte, au fond d'un puits de la nécropole de Saqqara, au sud-ouest du Caire, de 14 nouveaux sarcophages datant d'environ 2.500 ans.

Dans un communiqué, le ministère des Antiquités a annoncé cette découverte, faite vendredi. Elle s'ajoute à celle de 13 autres sarcophages découverts au même endroit il y a une semaine. Les sarcophages bien préservés sont décorés de motifs marrons et bleus, ainsi que de nombreux signes hiéroglyphiques.

Depuis plusieurs années, dans le but notamment de relancer le tourisme, les autorités égyptiennes annoncent régulièrement des découvertes archéologiques. En outre, la part du tourisme dans les revenus du pays a été mise à mal par l'instabilité politique et les attentats qui ont suivi la révolution de 2011 et plus récemment par l'épidémie de coronavirus.