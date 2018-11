Un arbitre de foot suspendu après avoir improvisé un "pierre, feuille, ciseau"

publié le 14/11/2018 à 23:04

Comment tirer à "pile ou face" sans pièce de monnaie ? L'arbitre David McNamara, confronté à cet "oubli" au moment du tirage au sort d'un match de championnat d'Angleterre dames de foot, a innové en proposant un "pierre, feuille, ciseau" aux capitaines, ce qui n'a pas plu à la Fédération qui l'a suspendu trois semaines.



Le 26 octobre, l'arbitre est aux commandes de Manchester City-Reading, une rencontre de première division féminine. Pas de chance, l'arbitre a laissé sa pièce de monnaie au vestiaire. Mais au lieu de retourner la chercher, ou trouver une alternative, David McNamara convoque les deux capitaines pour effectuer le tirage au sort à temps, et leur demande de se départager à "pierre, feuille, ciseau", devant deux assistants mi-gênés, mi-hilares, et surtout sous l’œil des caméras. Les deux capitaines, parfaitement sérieuses, jouent le jeu, et la "pierre" de Steph Houghton (City) l'emporte sur le "ciseau" de Kirsty Pearce (Reading). La scène en reste là, et les joueuses débutent le match. Seules quelques vidéos tournent sur les réseaux sociaux.

Mais mercredi, la Fédération anglaise (FA), qui s'est saisie du dossier, a prononcé une suspension de trois semaines à l'encontre de l'arbitre, du 26 novembre au 16 décembre, pour "ne pas avoir agi dans le meilleur intérêt du jeu", évoquant un "incident" lors de cette rencontre, lors de laquelle "il a échoué à déterminer quelle équipe donnerait le coup d'envoi du match par le lancer d'une pièce, comme cela est requis par les lois du jeu".